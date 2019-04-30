Турция готова вновь ввести безвизовый режим для граждан Ирака

Анкара, , 12:55 — REGNUM Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу заявил о готовности Анкары восстановить безвизовый режим для граждан Ирака. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи с губернатором иракской провинции Басра Асадом аль-Идани, которая состоялась в рамках визита министра в Ирак. Он заявил: «Визы не являются долгосрочной мерой. Мы вновь готовы рассмотреть вопрос введения безвизового режима, когда обстановка в Ираке нормализуется. Когда наступит время, мы вновь введем безвизовый режим для наших иракских братьев». По его словам, действие визового режима не создает каких-либо сложностей при въезде граждан Ирака в Турцию. Глава турецкого МИД отметил, что как во время безвизового режима, так и после его отмены, Турцию ежегодно посещало более 1 миллиона иракцев. Мевлют Чавушоглу также сообщил, что после открытия консульства Турции в Басре жители Ирака смогут получать турецкие визы и в этом дипломатическом представительстве.