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Турция готова вновь ввести безвизовый режим для граждан Ирака

Политика

Турцию ежегодно посещает более 1 миллиона иракцев

Анкара, 30 апреля 2019, 12:55 — REGNUM  Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу заявил о готовности Анкары восстановить безвизовый режим для граждан Ирака. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи с губернатором иракской провинции Басра Асадом аль-Идани, которая состоялась в рамках визита министра в Ирак. Он заявил: «Визы не являются долгосрочной мерой. Мы вновь готовы рассмотреть вопрос введения безвизового режима, когда обстановка в Ираке нормализуется. Когда наступит время, мы вновь введем безвизовый режим для наших иракских братьев». По его словам, действие визового режима не создает каких-либо сложностей при въезде граждан Ирака в Турцию. Глава турецкого МИД отметил, что как во время безвизового режима, так и после его отмены, Турцию ежегодно посещало более 1 миллиона иракцев. Мевлют Чавушоглу также сообщил, что после открытия консульства Турции в Басре жители Ирака смогут получать турецкие визы и в этом дипломатическом представительстве.

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Зарубежная хроника
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