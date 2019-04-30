Международный форум в Оренбуржье: началось обучение волонтёров

Оренбург, , 12:48 — REGNUM В Оренбурге приступили к обучению членов волонтерского корпуса Международного молодёжного промышленного форума «Инженеры будущего — 2019». Добровольными помощниками организаторов форума станут более 100 студентов Оренбургского государственного университета (ОГУ). VIII Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего — 2019» состоится в Оренбурге в июле, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Отбор волонтёров на форум проходил в ОГУ с марта по апрель, всего в список вошли 150 человек — в процессе обучения выберут лучших из лучших. Опыт участия в международных мероприятиях имеют 24% волонтёров, 16% — были волонтёрами всероссийских мероприятий, остальные — региональных и вузовских.

Обучение волонтёров начнётся 13 мая и завершится 4 июня. Основные занятия пройдут в ОГУ, а итоговые — в полевых условиях, на базе отдыха «Янтарь», где будет проходить инженерный форум.

На встрече с волонтёрами форума главный специалист департамента молодёжной политики Оренбургской области Елена Бабина заметила, что студенты уже сейчас должны хорошо представлять, в каких условиях они будут работать, с какими бытовыми особенностями столкнутся, чтобы не сойти с дистанции еще до начала форума.

«Студентам предстоит не самая простая работа. Это вызов самому себе, подумайте, готовы ли вы его принять. Но если решились, то поверьте, вы получите максимум положительных эмоций, впечатлений и знаний, сможете прослушать выступления ведущих российских экспертов образовательной программы форума», — отметила руководитель департамента рекламно-выставочной деятельности Общероссийского отраслевого объединения работодателей Союза машиностроителей России Татьяна Кременецкая, обращаясь к волонтёрам.

Добавим, VIII Международный молодёжный промышленный форум «Инженеры будущего-2019» проводится с 2011 года при поддержке ГК «Ростех» и в Оренбурге пройдет впервые. За семь лет в мероприятии приняли участие около 12 тысяч молодых специалистов, учёных, аспирантов и студентов в возрасте от 20 до 35 лет. Задачей форума является популяризация инженерной профессии и вовлечение юношей и девушек технических специальностей в процессы инновационного развития машиностроительного комплекса. Образовательная программа форума включает девять профильных факультетов, представляющих собой ключевые направления инженерных отраслей России.