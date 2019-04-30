Трампу предсказали победу на выборах, если его соперником будет Байден

Москва, , 13:15 — REGNUM На предстоящих выборах президента США у сенатора Берни Сандерса есть все шансы победить действующего главу Белого дома Дональда Трампа, в то время как бывшему вице-президенту США Джо Байдену это едва ли удастся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 апреля заявил директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий, комментируя итоги опроса, показавшего, что более половины американцев не будут голосовать за Трампа.

«Во-первых, опрос большинства американских граждан при американской электоральной системе говорит нам далеко не всё, — сказал Кагарлицкий. — Потому что голосуют выборщики от штатов. Как известно, по голосам Хиллари Клинтон получила немного больше, чем Трамп. Но Трамп выиграл больше штатов. Во-вторых, важно не то, сколько людей хотят голосовать за Трампа, а то, кто будет его оппонентом. Если им будет Джо Байден, чего хочет как раз руководство Демократической партии, то, скорее всего, Трамп его побьёт. Байден не сможет справиться с Трампом. Байден проиграет. А Берни Сандерс по всем замерам пока выигрывает».

Но руководство Демократической партии США, как уточнил эксперт, настроено так, что готово проиграть выборы, лишь бы не допустить социалиста Сандерса в качестве кандидата.

«Сандерс ничего суперрадикального не предлагает, но со стороны аппарата партии идёт отчаянное сопротивление. Элита Демократической партии не хочет, чтобы он участвовал в выборах. Например, против него категорически выступает фармацевтическое лобби. Если он попытается по канадскому образцу ввести регулирование фармацевтического рынка, то фармацевтический бизнес потеряет миллиарды долларов», — заметил Кагарлицкий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, результаты опроса, проведённого по заказу газеты The Washington Post, показали, что больше половины американских граждан не собираются голосовать за действующего президента Дональда Трампа на выборах в 2020 году. Лишь 28% граждан США готовы отдать свой голос за Трампа на президентских выборах в 2020 году, еще 14% подумали бы над тем, стоит ли голосовать за второй срок Трампа.

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