Выдача паспортов РФ: Украине порекомендовали перенять немецкий опыт

Москва, , 12:37 — REGNUM Ситуация с упрощённой процедурой получения паспорта России проживающим на территории Украины гражданам не является уникальной, и Украина могла бы опереться на опыт Германии в этом вопросе. Об этом заявил главный редактор немецкого журнала World Economy Александр Сосновский в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Делать из этого проблему и говорить, что Россия в чём-то виновата, (не имеет смысла). Никто не даёт паспорта насильно — захотел взял, а не захотел, не взял», — заявил Сосновский.

Он напомнил, что в Германии проживает 4 млн турков и там вопрос гражданства также серьёзно обсуждался.

«Очень давно ведётся дискуссия о том, кто вообще дети в турецких семьях, чьи они граждане и какой паспорт должны иметь? Немцы пришли к выводу, что когда ребёнок рождается, он считается гражданином той страны, которую выберут родители. Но когда достигает совершеннолетия — принимает сам решение, чьим гражданином он становится», — отметил он.

«При этом ни один политик, ни одна собака в Германии не тявкнет по поводу того, что Эрдоган эти 4 млн будет считать своей пятой колонной и начнёт завоёвывать изнутри Германию», — добавил Сосновский.

Напомним, что 24 апреля президент России Владимир Путин упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР. Документ вступил в силу со дня его официального опубликования.