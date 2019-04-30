Порошенко пообещал увеличить интернет-армию «украиноботов»

Киев, , 12:36 — REGNUM Действующий президент Украины Пётр Порошенко пообещал увеличить число своих сторонников в интернете. Об этом он написал 29 апреля в социальной сети Twitter.

«Главные наши победы впереди! Нас 4,5 миллиона, а будет значительно больше. Каждый день мы будем увеличивать армию украиноботов. Мы защитим безвиз, наше движение в ЕС и НАТО, децентрализацию, реформу украинской школы и так далее», — сказано в сообщении.

Отметим, в украинском сегменте интернета устоялось слово «порохобот». Оно обозначает пользователей, а также общественных деятелей, публично поддерживающих Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко потерпел сокрушительное поражение на минувших выборах, набрав 25% голосов избирателей, в то время как его соперник, актёр Владимир Зеленский — около 73% голосов.

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