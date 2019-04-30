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Президент Казахстана обсудит с общественностью проблемы Алма-Аты

Политика

30 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Алма-Ату

Алма-Ата, Казахстан, 30 апреля 2019, 12:23 — REGNUM  Социальные и культурные объекты Алма-Аты посетит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, прибывший в город с рабочим визитом. Об этом 30 апреля сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали на своей странице в Facebook.

По его словам, глава государства планирует встретиться с представителями общественности, многодетными матерями, молодежью и предпринимателями. Токаев также примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню единства.

Отметим, 1 мая в Казахстане отмечается «Праздник единства нардов Казахстана». 18 мая 1995 год бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об объявлении «Дня единства народов Казахстана». День труда был отменен.

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