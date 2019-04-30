Вторник, 30 Апреля 2019 года
17:16:00 МСК

Какие планы у США на Польшу, у Евросоюза — на Украину: Радио REGNUM

Политика

Коротко о главном на 17:00 (время московское)

Какие планы у США на Польшу, у Евросоюза — на Украину: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 30 апреля 2019, 17:00 — REGNUM  

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1434.

Читайте ранее в этом сюжете: Япония осталась без императора, США — без замгенпрокурора: Радио REGNUM

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