Кандидат от власти в мэры Улан-Удэ пойдёт на выборы самовыдвиженцем?

Улан-Удэ, , 12:40 — REGNUM Игорь Шутенков, которого называют главным кандидатом от власти в мэры Улан-Удэ, пойдёт на выбора в качестве самовыдвиженца. При этом в бурятском отделении «Единой России» не исключают вероятность появления своего кандидата.

Об этом сообщает «МК в Бурятии» со ссылкой на собственные источники. Последний добавил, что у мэра функции исключительно хозяйственные, «мэр обязан создавать комфортные условия для жизни всех улан-удэнцев, независимо от их политических взглядов, и отчитываться за результаты своей работы должен только перед городом и горожанами».

«Поэтому правильнее было бы не связывать себя обязательствами перед какой-либо одной политической партией», — пояснил эксперт.

Впрочем, гораздо более весомым аргументом в пользу отказа от связей с ЕР для Игоря Шутенкова может оказаться падение популярности правящей партии. По данным газеты «Номер один», проведённый в апреле соцопрос показал рейтинг «Единой России» на уровне в 20%, тогда как КПРФ — 35%.

«Сложилась парадоксальная ситуация — за полгода две основные конкурирующие партии поменялись местами!» — пишут журналисты.

Напомним, первые за последние 11 лет выборы мэра столицы Бурятии пройдут в сентябре 2019 года. В декабре 2018 года региональный парламент упразднил должность назначаемого сити-менеджера Улан-Удэ и вернул выборность мэра города. Проработавший два срока на посту главы города Александр Голков в феврале ушёл со своего поста по своему желанию.

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