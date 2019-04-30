Вице-президент Индонезии назвал причину столкновения кораблей вблизи Натуна

Джакарта, , 12:15 — REGNUM Вице-президент Индонезии Юсуф Калла заявил, что граница исключительной экономической зоны (ИЭЗ) между Индонезией и Вьетнамом все еще обсуждается, так что это стало одной из причин столкновений между суднами двух стран в водах острова Натуна, сообщает Antaranews.

«Касательно границы между Индонезией и Вьетнамом все еще идут переговоры. Вот что произошло, Индонезия выдвинула требования, Вьетнам выдвинул требования. Таким образом, произошло столкновение», — прокомментировал инцидент вблизи острова Натуна вице-президент Индонезии в Джакарте, 30 апреля.

Издание отмечает, что неспособность достичь соглашения привела к тому, что каждая сторона конфликта попыталась защитить свои позиции.

По словам вице-президента, сложившаяся ситуация будет разрешена на уровне правительств двух стан.

Как передавало ИА REGNUM, ранее вблизи острова Натуна произошло столкновение вьетнамский кораблей с индонезийским военным судном.

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