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Туркмения и Тунис планируют расширить сотрудничество в сфере образования

Политика

29 апреля в МИД Туркмении состоялась встреча с послом Туниса в республике Мухаммедом Али Шихи

Ашхабад, 30 апреля 2019, 12:09 — REGNUM  Развитие сотрудничества в области образования обсудили представители министерства иностранных дел Туркмении и посол Туниса в республике Мухаммед Али Шихи, сообщили в пресс-службе МИД Туркмении.

Стороны положительно оценили развитие отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Участники обсуждения отметили необходимость обмена делегациями между профильными ведомствами двух стран.

В рамках обсуждения развития сотрудничества в области образования Шихи перечислил программы вузов Туниса по обучению литературного арабского языка.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля в МИД Туркмении состоялась встреча с посолом Грузии в республике Мамуком Мурджикнели. Стороны обсудили реализацию транспортного коридора «Лазурит».

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