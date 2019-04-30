Туркмения и Тунис планируют расширить сотрудничество в сфере образования

Ашхабад, , 12:09 — REGNUM Развитие сотрудничества в области образования обсудили представители министерства иностранных дел Туркмении и посол Туниса в республике Мухаммед Али Шихи, сообщили в пресс-службе МИД Туркмении.

Стороны положительно оценили развитие отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Участники обсуждения отметили необходимость обмена делегациями между профильными ведомствами двух стран.

В рамках обсуждения развития сотрудничества в области образования Шихи перечислил программы вузов Туниса по обучению литературного арабского языка.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля в МИД Туркмении состоялась встреча с посолом Грузии в республике Мамуком Мурджикнели. Стороны обсудили реализацию транспортного коридора «Лазурит».

Читайте также: В Туркмении обсудили реализацию транспортного проекта «Лазурит»