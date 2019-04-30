Япония осталась без императора, США — без замгенпрокурора: Радио REGNUM

Москва, , 14:00 — REGNUM

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1433.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине готовы к войне, США не отпускают мысли о России: Радио REGNUM