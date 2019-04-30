Сильвио Берлускони госпитализирован с острыми почечными коликами

Милан, Италия, 30 апреля 2019, 12:01 — REGNUM Лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони утром во вторник, 30 апреля, был госпитализирован в миланскую больницу Святого Рафаила, передает Affari Italiani.
Причина госпитализации — острые почечные колики.
При этом, как сообщается, 82-летний политик не намерен прерывать предвыборную кампанию по выборам в Европарламент. Очередное предвыборное мероприятие партии Берлускони должно было пройти в Милане во вторник.
Выборы в Европарламент состоятся 26 мая.