Сильвио Берлускони госпитализирован с острыми почечными коликами

Милан, Италия, , 12:01 — REGNUM Лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони утром во вторник, 30 апреля, был госпитализирован в миланскую больницу Святого Рафаила, передает Affari Italiani.

Причина госпитализации — острые почечные колики.

При этом, как сообщается, 82-летний политик не намерен прерывать предвыборную кампанию по выборам в Европарламент. Очередное предвыборное мероприятие партии Берлускони должно было пройти в Милане во вторник.

Выборы в Европарламент состоятся 26 мая.