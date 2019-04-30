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Сильвио Берлускони госпитализирован с острыми почечными коликами

Политика

Политик не намерен отказываться от кампании по выборам в Европарламент

Милан, Италия, 30 апреля 2019, 12:01 — REGNUM  Лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони утром во вторник, 30 апреля, был госпитализирован в миланскую больницу Святого Рафаила, передает Affari Italiani.

Причина госпитализации — острые почечные колики.

При этом, как сообщается, 82-летний политик не намерен прерывать предвыборную кампанию по выборам в Европарламент. Очередное предвыборное мероприятие партии Берлускони должно было пройти в Милане во вторник.

Выборы в Европарламент состоятся 26 мая.

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Политическая жизнь Италии
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