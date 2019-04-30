Путин пожелал долголетия отрекшемуся от престола императору Японии

Москва, , 11:55 — REGNUM Президент России Владимир Путин выразил признательность покидающему трон императору Японии Акихито за внимание к отношениям с Российской Федерацией. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля 30 апреля.

Читайте также: В Японии официально объявили об отречении Акихито от престола

«Ваше Величество, хотел бы выразить искреннюю признательность за Ваше внимание к российско-японским отношениям, которые получили заметное развитие в годы Вашего пребывания на императорском престоле», — следует из текста телеграммы.

Также в сюжете: Трамп выразил признательность покидающему трон японскому императору

Российский лидер также выразил надежду на дальнейшее укрепление взаимовыгодных связей между Россией и Японией и их развитие «на всех направлениях». Также Владимир Путин пожелал отрекшемуся от престола императору и его семье «доброго здоровья, бодрости духа, благополучия и долголетия».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 30 апреля, в Токио император Акихито официально отрёкся от престола. Императором станет наследный принц, старший сын Акихито Нарухито. Отречение 85-летнего императора от престола связано с состоянием его здоровья и возрастом.

Читайте ранее в этом сюжете: Акихито 30 апреля отречётся от престола