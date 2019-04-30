Вторник, 30 Апреля 2019 года
12:12:47 МСК

Трамп подает в суд на Deutsche Bank

Политика

Детали

Трамп подает в суд на Deutsche Bank
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Защита Трампа

Вашингтон, 30 апреля 2019, 11:47 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп и его старшие дети (Эрик, Дональд-мл. и Иванка) подают в суд на Deutsche Bank и Capital One с требованием не передавать Конгрессу финансовые отчеты семьи, сообщает 30 апреля Axios.

Иск был подан в Южном округе Нью-Йорка. Этот шаг является ответом на повестки из Комитета по финансовым услугам Палаты представителей и Комитета по разведке, стремящихся получить финансовые отчеты Трампа.

В иске адвокаты Трампа утверждают, что повестки были выданы, чтобы преследовать его, «рыться во всех аспектах его личных финансов, его бизнеса и частной информации президента и его семьи, а также выискивать любые материалы, которые могут быть использованы для нанесения ему политического ущерба». Указывается, что для этого нет никаких оснований, кроме политических.

Председатель Комитета финансовых услуг Максин Уотерс и председатель Комитета по разведке Адам Шифф сказали в совместном заявлении, что иск является «заслуженной» демонстрацией «глубин, в которые президент Трамп пойдет, чтобы препятствовать конституционному надзорному органу Конгресса».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внутренняя политика и политическая борьба в США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить