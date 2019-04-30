Ульяна Супрун рассчитывает остаться в новом правительстве Украины

Киев, , 11:46 — REGNUM После парламентских выборов на Украине исполняющая обязанности министра здравоохранения американка Ульяна Супрун может сохранить должность, если новое правительство поддержит проводимую ею медицинскую реформу. Об этом чиновница заявила 30 апреля в интервью немецкой газете Deutsche Welle.

«Мы будем следить за тем, что будет происходить в течение следующих шести месяцев, и готовы сотрудничать с любой конструктивной политической силой, чтобы объяснять ход реформ и обеспечивать необходимое финансирование отрасли», — рассказала Супрун.

Она отметила, что в августе станет руководителем, который находится на посту украинского Минздрава в течение самого длительного срока за всю историю независимой Украины.

Супрун заявила, что готова представить результаты реформы и выслушать предложения специалистов из команды нового президента Украины Владимира Зеленского.

«Мы готовы представить изменения, но настаиваем на том, что они уже начаты и неотвратимы», — подчеркнула Ульяна Супрун.

Напомним, ранее советник Зеленского по вопросам здравоохранения Евгений Комаровский заявил, что Супрун и её команда не воспринимают критику.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Зеленский высказался в поддержку медицинской реформы, которую проводит Ульяна Супрун.

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