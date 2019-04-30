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Выдача паспортов в Донбассе: «Путин действует на упреждение»

Политика

«Он предупредил Зеленского и его команду, что если вы захотите воевать, то будете уже воевать с русскими гражданами»

Москва, 30 апреля 2019, 11:38 — REGNUM  Западные кураторы Украины оставят курс на разжигание конфликта с Россией неизменным, и новая фигура на посту президента страны этому не помешает. Об этом заявил журналист Владимир Скачко в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«У Запада есть прекрасный опыт умиротворения агрессора. Для того, чтобы натолкнуть Гитлера на Советский Союз, ему и Австрию отдали, и чехословацкие Судеты. Этот опыт, видимо, живой, но видоизменённый в украинских условиях. И если есть заказ на войну с Россией, то его выполнит и Зеленский», — заявил Скачко.

Тем не менее, президент России Владимир Путин своевременно сделал упреждающий шаг, отметил эксперт.

«Он предупредил Зеленского и его команду, что если вы захотите воевать, то будете уже воевать с русскими гражданами, которых Россия будет иметь полное право защищать. Это волшебный упреждающий пендель», — подчеркнул он.

«Население Украины, если поймёт, что никаких надежд нет, начнёт борьбу за выживание. И российские паспорта — это уже надежда на лучшую судьбу», — добавил Скачко.

РанееВладимир Зеленский, победивший на президентский выборах Украины, выступил против предоставления особого статуса Донбассу, а также против подписания закон об амнистии для ополченцев.

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