Глава Индонезии пояснил, почему могут перенести столицу

Джакарта, , 11:44 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо, говоря о выборе нового места для переноса столицы государства, отметил удобное центральное расположение острова Калимантан, сообщает Antaranews.

Глава государства объяснил, что правительство предпочло перенести столицу Индонезии за пределы острова Явы, потому что остров перенаселен, а столица сталкивается с проблемами, связанными с плотным трафиком, природными катаклизмами и загрязнением окружающей среды.

«Мы не думаем о настоящем, а думаем о том, что будет через 10, 50 или 100 лет», — заявил Джоко Видодо журналистам в Тангеранге 30 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр планирования национального развития Индонезии Бамбанг Броджонегоро объявил, что власти страны хотят перенести столицу с острова Ява, население которого составляет около 150 млн человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Индонезии могут перенести столицу с острова Ява