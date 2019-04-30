Член Конгресса рассказала о «диком успехе русских» в 2016 г

Вашингтон, , 11:59 — REGNUM Уходящий со своего поста заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн ошибается в своей оценке безопасности граждан и выборов, полагает член Палаты представителей Вероника Эскобар.

На свой странице в твиттере конгрессмен комментирует слова Розенстайна из его письма с просьбой об отставке на имя президента США Дональда Трампа. Розенстайн пишет, что народ США теперь находится в большей безопасности, чем раньше, выборы более защищены, «и наши граждане лучше информированы о тайных попытках иностранного влияния». Эскобар категорически не согласна с этой позицией:

«Наши выборы не стали более защищены, и мы предупреждены, что русские, которые были дико успешны в 2016, всё еще при своем».

Конгрессмен, имея в виду Трампа, выражает непонимание, каким образом «люди готовы пожертвовать своей порядочностью ради этого человека». Не согласна политик и со словами Розенстайна о том, что он всегда «ставил Америку превыше всего».

«Хотите, чтобы Америка была на первом месте? Тогда будьте лояльны Америке», — призывает законодатель.

Ожидается, что Розенстайн освободит должность заместителя генпрокурора 11 мая 2019 года.