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В Туркмении обсудили реализацию транспортного проекта «Лазурит»

Политика

Коридор проходит по маршруту Афганистан — Туркмения — Азербайджан — Грузия — Турция

Ашхабад, 30 апреля 2019, 11:32 — REGNUM  Вопросы сотрудничества в сфере транспорта, энергетики и образования обсудили представители МИД Туркмении и посол Грузии в республике Мамук Мурджикнели, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Туркмении.

Во время переговоров стороны обсудили реализацию проекта «Лазурит», который проходит по маршруту Афганистан — Туркмения — Азербайджан — Грузия — Турция.

Мурджикнели добавил, что Тбилиси принимает активное участие в развитии этого проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года Афганистан, Азербайджан, Грузия, Турция и Туркмения заключили соглашение о создании транзитного транспортного коридора Lapis lazuli («Лазурит»). Первоначальная Стоимость коридора составляла более $2 млрд.

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Внешняя политика Туркмении
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