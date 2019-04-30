Для импичмента Трампа слишком рано — сенатор Дурбин

Вашингтон, , 11:26 — REGNUM Начинать обсуждение процедуры импичмента против президентаСША Дональда Трампа слишком рано. Об этом заявил один из топовых сенаторов США Дик Дурбин. Об этом сообщает 29 апреля The Washington Examiner.

По мнению законодателя, совпадающего с настроением спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, Конгресс должен сосредоточиться на расследовании администрации Трампа.

«Думаю, еще слишком рано. Думаю, Нэнси Пелоси права. Давайте соберем информацию, доказательства, показания, — сказал Дурбин. — Это инициирует Палата представителей, и считаю ее тем местом, где эта процедура должна начинаться».

Ранее в этом месяце Пелоси заручилась помощью своей команды, чтобы подавить призывы к немедленному разбирательству импичмента против Трампа. Тем не менее, по крайней мере, одна видная фигура Палаты представителей, Максин Уотерс, настаивала на импичменте, хотя и утверждала, что не будет давить на демократов, чтобы они присоединились к ее мнению.

Демократические лидеры в Сенате, где они являются партией меньшинства, были более спокойны в этом вопросе. Лидер сенатского меньшинства Чак Шумер, не педалировал тему импичмента с момента выхода доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, за исключением того, что нужно выпустить больше основополагающих документов, и Мюллер должен дать показания перед Конгрессом.

Отчет Мюллера был опубликован в этом месяце. 22-месячное расследование не обнаружило доказательств заговора между кампанией Трампа и Россией, чтобы «украсть президентские выборы 2016 года», но предложило 10 случаев, в которых Трамп мог препятствовать правосудию. Генеральный прокурор Уильям Барр и бывший заместитель генерального прокурора Род Розенштейн написали четырехстраничное резюме расследования Мюллера в прошлом месяце, которое очистило Трампа от сговора с Россией и препятствования правосудию.

Как сообщало ИА REGNUM, в США число противников импичмента Трампа заметно возросло: согласно опросу, проведенного по заказу АВС/Washington Post, против импичмента выступают 56% граждан США. Для сравнения, летом прошлого года такого мнения придерживались 46%.