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Запад начинается с Украины — глава СНБО Турчинов

Политика

Чиновник поздравил украинских пограничников с профессиональным праздником

Киев, 30 апреля 2019, 11:13 — REGNUM  Западная цивилизация начинается с границы Украины, заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, сообщила 30 апреля пресс-служба СНБО.

«Во все времена крепкая граница была одним из ключевых элементов безопасности государства. Сегодня граница западной цивилизации начинается с украинской границы. И стражи переднего края обороны героически и самоотверженно выполняют все задачи, которые определил украинский народ и руководство государства, защищают его независимость и суверенитет, спокойствие граждан», — рассказал Турчинов.

По его мнению, украинская погранслужба играет важную роль в процессе евроинтеграции Украины.

«Углубление сотрудничества с пограничными органами стран-членов Европейского союза, государств Черноморского и Балтийского регионов, Соединённых Штатов Америки, а также с международными правоохранительными организациями является свидетельством весомого вклада Украины в обеспечение международной и региональной безопасности, в борьбе с транснациональной и трансграничной преступностью», — добавил глава СНБО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Турчинов встретился с представителями американской компании Boeing и обсудил с ними перспективы сотрудничества в военно-технической сфере.

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