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«Ситуация на Украине открывает Зеленскому окно возможностей» — Килинкаров

Политика

«Это наш новый Трамп. Но мы все должны понимать, что подделка всегда хуже оригинала»

Москва, 30 апреля 2019, 11:08 — REGNUM  У будущего президента Украины Владимира Зеленского есть существенные политические преимущества в сравнении с предыдущим главой государства Петром Порошенко. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Порошенко совершил большую ошибку 1 июля 2014 года. Он прервал перемирие и дал приказ. Он совершил военное преступление, применив армию против собственного народа. Зеленский пока этого не сделал. У него есть шанс — он не обременён тем прошлым, которое есть у Порошенко», — заявил Килинкаров.

Дальнейшая политическая судьба Зеленского, впрочем, зависит в первую очередь от «западных партнёров».

«Но и здесь у него есть преимущество. Порошенко, в отличие от Зеленского, мандат получил прямо из посольства. Вот так пришли и сказали: ты будешь президентом. Потому что то, что было в 2014 году — это были не выборы, точно не демократические выборы. Здесь всё по-другому. Зеленский победил — не благодаря, а вопреки. И то, что Запад в лице как минимум Меркель, поддерживали Порошенко, а не Зеленского, дают ему окно возможностей. Воспользуется он им или нет? Я пока не знаю», — подчеркнул он.

По его мнению, предсказать дальнейшие действия Владимира Зеленского на своём посту невозможно — учитывая сложный баланс интересов в украинской политике и то, что Зеленскому предстоит ещё найти в нём своё место, ситуация может развиваться по самой неожиданной траектории.

«Это наш новый Трамп. Мы все должны понимать, что подделка всегда хуже оригинала. Какая страна, такой и Трамп, и у нас есть маленький рамп, который очень таинственный — мы не понимаем, что он на самом деле будет делать», — добавил Килинкаров.

Отметим, что Владимир Зеленский, ранее победивший на президентский выборах Украины, уже успел высказать свою позицию по урегулированию в Донбассе. Он, в частности, выступил против предоставления особого статуса Донбассу и отметил, что не будет подписывать закон об амнистии для ополченцев.

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