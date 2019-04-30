Пентагон отреагировал на новое видео с главарём террористов ИГИЛ*

Вашингтон, , 10:58 — REGNUM Публикацию видео с участием, предположительно, главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, прокомментировали в Пентагоне. Представитель министерства обороны США Шон Робертсон заявил, что в ведомстве в курсе размещённой в сети видеозаписи.

Читайте также: Главарь ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) аль-Багдади появился на видео в Сети впервые за пять лет

Разведки Сирии и Ирака активно охотятся за Абу Бакром аль-Багдади

Робертсон отметил, что США намерены продолжать работу над окончательным разгромом ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии и по всему миру.

«Мы продолжаем поддерживать силы партнёров в их миссии — осуществить долговременный разгром ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — приводит РИА Новости слова представителя Пентагона.

Робертсон отметил необходимость прекратить все каналы финансирования террористов и вербовки ими новых последователей. Добавим, что Соединённые Штаты заверили, что «свершат правосудие» над аль-Багдади.

Также в сюжете: СМИ: аль-Багдади скорее всего убит

«Сколько смертей еще ждет Абу Бакра аль-Багдади?»

Как сообщало ИА REGNUM, «охота за лидером «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активно ведётся с 2014 года. За это время СМИ его уже несколько раз, с подачи военных, хоронили, но он воскресал. Так, в частности, середине июня 2017 года Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что аль-Багдади мог быть ликвидирован в результате авиаудара Воздушно-космических сил России. Позднее иранские СМИ распространили фотографию, на которой, предположительно, запечатлён мёртвый номинальный главарь ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Добавим, что последний раз на публике Аль-Багдади появлялся в июле 2014 года во время пятничной молитвы в иракском Мосуле. На днях после пятилетнего перерыва в сети была опубликована новая видеозапись с Абу Бакром аль-Багдади, При этом ни место, ни дата съёмки на видео не указаны. В ходе видеоролика аль-Багдади обсуждает недавнее поражение боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сирийском селении Багуз.