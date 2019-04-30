Отношения между Грузией и Азербайджаном обострятся из-за монастыря Удабно

Тбилиси, , 10:56 — REGNUM

Отношения между Грузией и Азербайджаном могут крайне обостриться, если азербайджанская сторона опять закроет для грузинских священников и паломников подходы к монастырю Удабно. Как заявляют представители так называемого «антиоккупационного движения» под названием «Сила в единстве», в основном выступающего против независимости Абхазии и Южной Осетии, они не допустят закрытия путей к грузинскому монастырю и попытаются помешать азербайджанским пограничникам сделать это, если те приведут свои угрозы в действие.

Монастырь Удабно (что в переводе с грузинского означает «пустыня») находится на южном склоне годы одноименного названия (так называют ее в Грузии), по которой проходит нынешняя граница между Грузией и Азербайджаном. Таким образом, этот монастырь попадает на азербайджанскую территорию. Между тем монастырь Удабно относится к комплексу пещерных монастырей Давид Гареджи, основные сооружения которого расположены на территории трех районов Грузии — Гардабанского, Сагареджойского и Сигнахского и который Грузия считает своим историческим памятником.

Из-за такого расположения сооружений монастырского комплекса данный участок грузино-азербайджанской границы остается спорным. Грузинская сторона предлагает передать ей территорию, на которой находится монастырь Удабно, взамен на уступку Азербайджану другой территории. Азербайджан же заявляет, что вопросы территориального обмена не рассматривает.

Споры вокруг Удабно возникают периодически, сообщения о вводимых азербайджанской стороной ограничениях на доступ грузинских паломников к этой святыне поступали и ранее, отношения между странами также время от времени обострялись, но проблемы находили решение, дорога открывалась, а страсти на время стихали.

На этот раз, как утверждает архимандрит мужского монастыря Давид Гареджи Кирион, ситуация обострилась после посещения монастырского комплекса президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая в ходе проведенных до этого встреч в Баку заявила о необходимости завершения работ по делимитации-демаркации границы.

В ответ на сообщение Кириона власти Грузии провели переговоры с МИД Азербайджана, после чего доступ паломникам и священникам к монастырю Удабно был временно открыт, но азербайджанские пограничники предупредили, что с 5 по 15 мая дорога опять закроется. Причин таких ограничений не объяснили.

29 апреля архимандрит Кирион вновь сообщил о введении в Удабно дополнительного контингента азербайджанских пограничников. Как заявил священник грузинским СМИ, если ранее на территории монастыря патрулировали 2 азербайджанских пограничников, сейчас там находится около 17−18 человек. И хотя пока туристам и паломникам препятствий в передвижении по территории монастыря не создают, архимандрит предполагает, что с 5 мая дорога к Удабно вновь будет закрыта.

На такое сообщение моментально откликнулся учредитель движения «Сила в единстве» Давид Кацарава и пригрозил, что если азербайджанская сторона попытается перекрыть путь к монастырю, гражданские активисты прибудут в Давид Гареджи и помешают азербайджанской стороне осуществить это намерение.

«Если 5 мая, как сообщается, опять будет закрыта та тропинка, из-за которой разразился весь ажиотаж, мы, члены движения «Сила в единстве» планируем поехать и встать там, где, я думаю, должна стоять вся страна. Мы будем следить за развитием событий. Пока никакого опровержения этой информации ни с азербайджанской стороны, ни от нашего правительства не поступало», — заявил Кацарава грузинской телекомпании «Рустави-2».

Если активисты движения «Сила в единстве» приведут свои угрозы в исполнение, можно ожидать ответной реакции азербайджанских правоохранительных органов, а как следствие такого противостояния — обострения межгосударственных отношений, что в интересы Грузии точно не входит.

Отметим, что движение «Сила в единстве» основано связанными с «Единым национальным движением» и поддерживающими все действия и акции соратников экс-президента Саакашвили лицами, которые ныне именуют себя гражданскими активистами.