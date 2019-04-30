Спикер Госдумы назвал самый важный закон апреля

Москва, , 10:50 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал самый важной закон, принятый в апреле, а также выделили четырех самых активных парламентариев.

Самым важным законом, принятым в апреле Госдумой, Володин считает поправки в закон о госзакупках.

«Принятый закон направлен на сокращение сроков проведения государственных и муниципальных закупок и повышение их качества. Это будет способствовать эффективной реализации национальных проектов. Кроме того, принятые дополнительно поправки упростят конкурсные процедуры, в том числе для малого бизнеса, а также облегчат получение лекарств тяжелобольным людям», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

Инициатива, в частности, позволяет заказчикам не платить исполнителям аванс, если цена контракта уменьшилась более, чем на 25%. Кроме того, закон также увеличивает максимальную цену контрактов короткого аукциона. Речь идёт о конкурсах в электронной форме, которые длятся не более семи дней. Сегодня его максимальная сумма достигает 3 млн рублей.

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Также спикер нижней палаты парламента выделили работу комитета Госдумы по культуре.

Традиционно Володин назвал и самых активных парламентариев в зале пленарных заседаний: Николай Николаев («Единая Россия»), Алексей Куринный (КПРФ), Сергей Жигарев (ЛДПР) и Федот Тумусов («Справедливая Россия»).

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в марте самым важным законом, по мнению Володина, стал закон о повышении пенсий малообеспеченных пенсионеров сверх прожиточного минимума.

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