СМИ Грузии: Панкиси, Чечня и МВД накануне праздника

Тбилиси, , 10:43 — REGNUM Событиям в Панкисском ущелье, совпавшим с Вербным воскресеньем, в грузинских СМИ уделено особое внимание. Еженедельник «Квирис палитра» посвятил этой теме целый ряд статей и интервью, авторы которых пытаются найти ответ на вопрос, какое развитие и, возможно, международный резонанс, получит столкновение между полицией и участниками акции протеста против строительства малой ГЭС на речке Алазани.

Грузинский политолог Вахтанг Маисая в беседе с изданием отмечает, что принимая решение о вводе в Панкисское ущелье войск МВД и спецназа центральное правительство должно было как минимум предупредить об этом местные власти, чего сделано не было.

«Возмутительно, что центральное правительство не предупредило местные власти, управляющего и совет старейшин о введении полиции в ущелье. Удивительно, что и управляющий стоял в рядах протестующих, то есть местные власти были в недоумении», — обрисовал картину в ущелье Маисая.

По его же информации, угроза властям Грузии исходит от Чечни.

«Они могут перейти по пешеходным тропинкам, и вполне возможно, что 3000-тысячная армия захватит ущелье. Не дай Бог, чтобы дело дошло до этого… Аналитический департамент МВД должен был все рассчитать и составить документ о рисках и угрозах. Налицо правительственный и политический кризис, который может довести нас до статуса несостоявшегося государства. Такой статус уже был присвоен Грузии в 2002 году госдепартаментом США», — отметил Маисая.

По мнению экс-министра безопасности Вахтанга Кутателадзе, после событий в Панкиси переходить прямо к задержанию виновников беспорядков будет большой ошибкой. По его словам, центральное правительство Грузии не учло специфику региона и не провело предварительную разъяснительную работу с населением, что и привело к подобным последствиям.

«Решать проблему нужно опять-таки путем переговоров. С одной стороны, население должно признать, что поступило неадекватно, когда оказало сопротивление полиции и сожгло ее машины, с другой стороны, и государство должно осознать, что без переговоров с населением делать необдуманные шаги нельзя», — подчеркнул экс-министр в очередном интервью изданию на тему событий в Панкисском ущелье.

А грузинский эксперт Мамука Арешидзе, в беседе все с тем же изданием и на ту же тему, предположил, что «кто-то специально сделал так, чтобы на Вербное воскресенье страна оказалась в таком ужасном положении». И за этим «кем-то» увидел Россию, и не только ее.

«Подозреваю, что кто-то специально обострил ситуацию, чтобы ударить по правительству, точнее, по МВД… Россия заинтересована в том, чтобы в Грузии не развивалась независимая энергетика… Здесь видна рука не только России, но и некоторых мусульманских государств», — заявляет Арешидзе, но и он не обходится без упрека в адрес грузинских властей.

По мнению эксперта, правительство Грузии не осознало, что «это сенситивный регион и с ним нужно обращаться иначе».

Напомним, что 21 апреля, когда Грузия праздновала Вербное воскресенье, в Панкисском ущелье произошло столкновение между местными жителями и полицией. Причиной стали работы по началу строительства в ущелье малой ГЭС «Хадори-3». Местное население давно выступало против этого проекта, поэтому ввод в ущелье строительной техники в сопровождении усиленного контингента полиции спровоцировал спонтанный протест.

МВД направило на место дополнительные силы. Участники акции вступили в противостояние с полицией и спецназом, забросали сотрудников правоохранительных органов палками и камнями, подожгли полицейские машины и строительную технику. В результате столкновения пострадали 55 человек, 38 из которых были сотрудниками полиции. В связи с происшедшим глава МВД заявил, что все виновники беспорядков будут задержаны. Но жители ущелья пригрозили, что в случае подобных мер со стороны властей перейдут к более радикальным ответным действиям.