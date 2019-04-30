Антироссийской риторикой Зеленский напоминает Порошенко — депутат Рабинович

Киев, , 10:43 — REGNUM Будущий президент Украины Владимир Зеленский идёт по пути действующего президента Украины Петра Порошенко, когда предлагает новые антироссийские санкции, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович, сообщил 30 апреля телеканал 112.ua.

«Если он хочет принести мир стране, значит, у него такая возможность сегодня есть. Если он хочет прекратить риторику военной конфронтации, у него такая возможность есть. Для чего он, ещё не вступив в должность, делает какие-то вещи, чтобы расшатать ситуацию, я не понимаю», — рассказал Рабинович.

Он отметил, что, если Зеленский не найдёт возможности договориться с Россией, ДНР и ЛНР и не прекратит войну — это станет сильнейшим разочарованием для избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что между Порошенко и Зеленским нет принципиальной разницы, когда речь идёт о России.

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