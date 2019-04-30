Отказ Германии от американских F-35 разочаровал НАТО — СМИ

Вашингтон, , 10:33 — REGNUM Отказ Германии от истребителей США пятого поколения F-35 помешает Берлину быть на одном уровне с государствами — членами НАТО, которые располагают такой военной техникой. Об, этом, как пишет Financial Times, сообщил вице-президент американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin Джонатан Хойл.

По его словам, соответствующее решение Германии свидетельствует о том, что Берлин намерен совместно с Францией работать над новым истребителем по системе FCAS.

При этом такие действия Германии заставляют других членов альянса задуматься о позиции страны, в том числе и в отношении военного блока, считает Хойл.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор оборонной программы Центра новой американской безопасности Элбридж Колби заявил, что Германия неправильно ведёт себя по отношению к Североатлантическому альянсу, а Берлину следовало бы больше средств вкладывать на поддержание собственной обороны и укрепление защиты союзников военного блока, а также направлять больше ресурсов на «устрашение» России.

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