Замглавы Госдепа США о председательстве Индонезии в СБ ООН: «Ждём»

Джакарта, , 10:22 — REGNUM Заместитель главы государственного департамента США по политическим отношениям Дэвид Хейл заявил, что ждал председательства Индонезии в Совете Безопасности (СБ) ООН, сообщает Sindonews.

Дэвид Хейл встретился с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди в Джакарте 29 апреля.

«Мы с нетерпением ждём, что Индонезия займет пост председателя Совета Безопасности ООН в мае 2019 года. США никогда не сомневались в приверженности Индонезии по различным вопросам ООН, особенно в отношении мира», — заявил Дэвид Хейл.

Сообщается также, что стороны обсудили двусторонние отношения между США и Индонезией.

«У нас очень прочные отношения, в этом году мы отмечаем 70-летие дипломатических отношений, и мы очень гордимся тем, что делаем для содействия достижению общих целей США и Индонезии, включая то, что мы хотим сделать в Индо-Тихоокеанском регионе», — подчеркнул заместитель главы Госдепартамента США.

Издание также отмечает, что США высоко ценят твердую приверженность Индонезии в отношении религиозной свободы, терпимости и взаимного уважения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД Индонезии Аррманата Насир заявил, что Индонезия займет пост председателя в Совете Безопасности ООН с 1 по 31 мая 2019 года.

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