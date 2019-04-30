Новгородские единороссы отстранились от обвинённого в коррупции депутата

Великий Новгород, , 10:14 — REGNUM Президиум регионального политсовета Новгородского регионального отделения партии «Единая Россия» приостановил членство в партии в отношении депутата Новгородской областной думы Сергея Вяткина. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения партии, такое решение принято 29 апреля в связи с возбуждением в отношении Вяткина уголовного дела.

Напомним, Вяткин обвинён в растрате на сумму более 1,8 млн рублей — уголовное дело, возбуждённое по ч. 4 ст. 160 УК РФ, уже направлено в Новгородский районный суд.

Вяткин был избран депутатом Новгородской областной думы в 2016 году по одномандатному округу №9, он баллотировался от партии «Единая Россия» и сейчас входит в состав думской фракции единороссов. В Новгородской областной думе он занимает пост заместителя председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению.

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