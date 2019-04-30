Япония готова приветствовать нового монарха

Анатолий Кошкин, , 10:09 — REGNUM

Информационные агентства мира донесли весть о том, что император Японии Акихито завершил религиозные и семейные ритуалы, связанные с его отречением.

ТАСС передает из Токио: «В высокой старинной шапке и уникальном облачении по придворной моде раннего Средневековья, которое разрешено только монарху, он посетил на территории дворцового комплекса в центре Токио три святилища. Они посвящены верховной богине Солнца Аматэрасу, мифической прародительнице династии японских монархов, прежним императорам и богам синтоистского пантеона.

Им император символически доложил о своем уходе на покой. Затем моления там совершил старший сын императора наследный принц Нарухито, который сменит императора на престоле».

Унаследовав трон от отца — императора Хирохито, которого китайцы и другие восточноазиатские жертвы жестокой японской оккупации требовали отдать под суд Токийского трибунала для главных военных преступников, Акихито глубоко переживал вину Японии за причиненные азиатским государствам и народам неисчислимые смерти, беды и несчастья. Его выступления на эту тему всегда были наполнены покаянием и призывами не допустить повторения трагедий, которые принесла война.

Пацифизм Акихито, его уважение мирных статей Конституции Японии подчас контрастировали с нежеланием премьер-министров, включая нынешнего Синдзо Абэ, «все время извиняться». Более того, отмечались даже прямые выпады японских правых националистов в адрес Акихито.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью прошлого года старший священнослужитель храма Ясукуни, именуемого антивоенными силами Японии и в странах — жертвах японской агрессии «заповедником милитаризма», Кунио Кохори допустил ранее немыслимую критику в адрес действующего императора и крон-принца Нарухико, а также его жены принцессы Масако. Возглавлявшему синтоистский храм, где канонизированы души 2,46 млн погибших в войнах за «священную нацию Ямато», включая казненных по приговору Токийского трибунала военных преступников из числа руководителей милитаристской Японии, не понравилось, что монарх отказывается совершать провоцирующие захваченные в годы войны японцами страны поклонения душам японских военных и, в отличие от премьер-министров, членов кабинета и парламентариев от правящей Либерально-демократической партии, не направляет в храм подношения. Да еще совершает зарубежные поездки, где приносит извинения за японские агрессии и войны.

В нарушение существующего в стране строгого табу на критику императора Кохори заявил: «Чем больше поездок (за рубеж) он совершает, тем больше дистанцирует себя от Ясукуни… Не посещая храм, Акихито стремится его разрушить».

В отличие от правых простые японцы испытывают к Акихито и его супруге симпатию, с пониманием отнеслись к желанию четы по причине преклонного возраста отойти от государственных обязанностей и удалиться на покой, передав функцию олицетворения японской нации сыну — наследному принцу.

Однако воинствующие японские правые, похоже, стремятся хоть как-то омрачить торжественную церемонию передачи власти. По сообщению информационного агентства Японии Киодо, на днях неизвестный мужчина, проникнув в школу, положил нож на парту внука Акихито — принца Хисахито, который стоит третьим в очереди на японский престол.

Агентство сообщило: «Инцидент произошел в средней школе в токийском районе Бункёку. По данным полиции, неизвестный, переодевшись рабочим, проник в здание школы, которая сейчас не работает из-за десятидневных праздников, на которые ушла вся Япония по случаю предстоящего отречения от престола императора Акихито и восхождения на трон его сына крон-принца Нарухито. Сообщается, что мужчина оставил на столе, за которым сидит Хисахито, нож. В настоящее время полиция пытается установить личность мужчины».

Подобные выходки фашиствующих японских правых с целью запугать противников их курса на возрождение «великой Японии» и пересмотр итогов Второй мировой войны нередки. Несколько лет назад в ежегодный так называемый «день северных территорий» — 7 февраля, когда во главе с правительством в стране проводятся митинги и шествия с требованиями «вернуть» Курильские острова, в посольство России в Токио по почте была прислана пуля в конверте. И активистом одной из ультраправых организаций у ворот посольства был демонстративно сожжен российский флаг. Присылали «пулю в конверте» и в посольство КНР.

Подобные выходки, конечно, не смогут сорвать торжества по случаю намеченной на 1 мая интронизации очередного императора Японии. Но могут рассматриваться как своеобразное предупреждение новому микадо, напоминание о роли и месте в политике страны обеляющих японский милитаризм правонационалистических сил.