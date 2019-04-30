Элементы новейшего комплекса С-500 успешно прошли испытания

Москва, , 10:02 — REGNUM Новейшие системы ПВО С-500 «Прометей» прошли полигонные испытания и готовы к производству, сообщают 30 апреля «Известия» со ссылкой на источник в министерстве обороны России.

Отмечается, что особое внимание на испытаниях было уделено системной интеграции радарных систем С-500 и зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-СМ», которые у будущем должны работать в связке.

Как сообщало ИА REGNUM, С-500 «Прометей» способна уничтожать баллистические ракеты и их боевые блоки, все типы воздушных целей на дальности до 600 км. По мнению ряда экспертов, в зоне досягаемости С-500 окажутся низкоорбитальные искусственные спутники и космические аппараты.

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