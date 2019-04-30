Власти Сербии разъяснили нюансы отношений с НАТО

Белград, , 09:59 — REGNUM Позиция Сербии относительно вступления в Североатлантической альянс остаётся неизменной — вступать в НАТО страна пока не намерена. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. По его словам, Сербия «не хочет и не будет этого делать».

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Глава внешнеполитического ведомства в интервью ведущей RT пояснил, что Белград сотрудничает с НАТО «главным образом для поддержания нормальных отношений», так как Сербию окружают натовские страны. Кроме того, альянс руководит и силами безопасности в Косове.

«Даже по Брюссельскому соглашению НАТО и KFOR обязаны гарантировать, что албанские вооруженные силы не нападут на сербов, живущих на севере», — заявил дипломат.

Министр отметил, что сотрудничество Сербии с альянсом «ограничено военным нейтралитетом».

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года сербский президент Александр Вучич заявил, что Сербия не будет вступать в военный блок НАТО, но будет поддерживать добрые отношения со странами альянса. При этом глава государства подчеркнул, что Сербия будет придерживаться военного нейтралитета и откажется вступать в любые военные блоки. По его словам, Сербия сможет самостоятельно защитить свои небо и землю.

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