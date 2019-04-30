В правительстве Зауралья освободился пост главного по образованию

Курган, , 10:03 — REGNUM В правительстве Курганской области стал вакантным пост директора департамента образования и науки Курганской области. Бывший руководитель структуры Эдуард Абрамов покинул пост 26 апреля 2019 года по собственному желанию. С 29 апреля он трудится в качестве главного научного сотрудника в Институте развития образования и социальных технологий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

«Покидая пост директора департамента образования и науки, я желаю всему педагогическому сообществу областной системы образования единения, позитивной энергии, новых планов и свершений. Со своей стороны заверяю, что, как и прежде, буду последовательным помощником и борцом за высокие нравственные идеи, сохранение добрых и светлых традиций в сфере образования и их преумножение на новом витке развития отрасли», — официально заявил Эдуард Абрамов.

Напомним, он возглавлял департамент в качестве временно исполняющего обязанности с ноября 2018 года. Эдуард Абрамов является кандидатом биологических наук в сфере физиологии человека. И уже сообщил нескольким курганским СМИ о том, что собирается продолжить научную деятельность.

На данный момент временно обязанности главы департамента образования и науки исполняет первый заместитель директора Иван Хлебников.

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