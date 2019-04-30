Медведчук посоветовал Киеву не продолжать «примитивную политику» Порошенко

Киев, , 09:48 — REGNUM В случае продолжения политики пока еще действующего президента Украины Петра Порошенко в отношении России новыми властями Киев ждет крах, заявил председатель политсовета объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Если пришедшая власть … будет исповедовать ту примитивную, ограниченную политику Порошенко, что главное — это усилить санкции, главное, чтобы эти санкции никогда не заканчивались, — это будет означать крах», — заявил Медведчук в эфире телеканала NewsOne.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее команда победившего на выборых президента Украины Владимира Зеленского призвала международное сообщество усилить дипломатическое и санкционное давление на Россию. Поводом к такому призыву послужило решение Москвы упростить процедуру получения российского гражданства для жителей республик Донбасса.

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