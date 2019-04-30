Глава парламента Казахстана предложил Хорватии открыть посольство

Нур-Султан, , 09:42 — REGNUM Активизации казахстанско-хорватского взаимодействия будет способствовать открытие посольства Хорватии в Казахстане. Об этом заявил председатель Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Нурлан Нигматулин, сообщили в пресс-службе парламента республики.

30 апреля спикер Мажилиса встретился с заместителем премьер-министра Хорватии Марией Пейчинович-Бурич. Во время встречи Нигматулин пообещал, что Казахстан продолжит курс на расширение и углубление сотрудничества между двумя странами.

Глава Мажилиса отметил, что приоритетным направлением являются инвестиционное сотрудничество, образование и туризм.

Напомним, 8 апреля председатель Мажилиса Казахстана Нурлан Нигматулин выступил на заседании 140-ой Ассамблеи межпарламентского союза в Катаре. Основными темами совещания стали вопросы мира, безопасности и верховенства закона.

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