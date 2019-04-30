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«Советское наследство»: Климкин назвал причины несчастья жителей Украины

Политика

Климкин прокомментировал Всемирный доклад ООН об уровне благополучия населения, в котором Украина заняла одно из последних мест

«Советское наследство»: Климкин назвал причины несчастья жителей Украины
Иван Шилов © ИА REGNUM
Украина

Киев, 30 апреля 2019, 09:21 — REGNUM  Виной несчастья жителей Украины стали якобы «российская агрессия» и «советское наследство», заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин на своей странице в Facebook.

Таким образом Климкин прокомментировал Всемирный доклад ООН об уровне благополучия населения, в котором Украина заняла 133-е место среди 156 стран.

«Имеем все основания считаться таковыми из-за: агрессии России в Донбассе, российской оккупации Крыма, коррупции, экономических трудностей, советского наследства, Чернобыля», — написал Климкин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Климкин заявил, что что не будет рассматривать всерьез требование со стороны депутатов Госдумы РФ «компенсаций за десятилетия пребывания Крыма в составе Украины». По его словам, Киев может потребовать от России «компенсации за столетия оккупации Украины».

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