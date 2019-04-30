Главы оборонных ведомств КНР и Казахстана обсудили развитие сотрудничества

Бишкек, , 09:19 — REGNUM Перспективные направления военного сотрудничества обсудили главы оборонных ведомств Казахстана и Китая Нурлан Ермекбаев и Вэй Фэнхэ, сообщили 30 апреля в пресс-службе министерства обороны республики.

Встреча состоялась в рамках совещания глав оборонных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии. Во время переговоров стороны обсудили вопросы укрепления практического взаимодействия при борьбе с терроризмом.

Как сообщало ИА REGNUM, 29−30 апреля в Киргизии проходит совещание глав оборонных ведомств ШОС. В рамках совещания переговоры провели министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев и начальник генерального штаба Вооруженных сил Киргизии Райимберди Дуйшенбиев.

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