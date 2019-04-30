Актер Бен Стиллер даст показания Сенату США по теме сирийских беженцев

Вашингтон, , 09:16 — REGNUM Актер Бен Стиллер, известный зрителю по фильмам «Знакомство с Факерами» и «Ночь в музее», даст показания перед Комитетом по международным отношениям Сената США, сообщает 29 апреля The Washington Examiner. Слушания состоятся 1 мая.

Стиллер является послом доброй воли в Верховной комиссии Организации Объединенных Наций по делам беженцев. Председатель Комитета Джим Риш проводит слушания о гуманитарных последствиях войны в Сирии, которая привела к массовому кризису беженцев. Стиллер будет давать показания вместе с президентом Международного Комитета спасения Дэвидом Милибэндом.

В июле агентство ООН по делам беженцев назначило Стиллера послом доброй воли; он отправился в Гватемалу, Иорданию и Германию, чтобы встретиться с беженцами «для повышения осведомленности, получения поддержки и предоставления голоса тем, кто был вынужден покинуть свои дома», — говорилось в сообщении Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.