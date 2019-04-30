Бишкек, Киргизия, , 09:03 — REGNUM

Перспективы военного сотрудничества обсудили главы оборонных ведомств Казахстана и Киргизии Нурлан Ермекбаев и Райимберди Дуйшенбиев, сообщили 30 апреля в пресс-службе министерства обороны Казахстана.

Двусторонние переговоры состоялись в рамках совещания министров обороны государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии. Стороны обсудили проведение совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, а также военного образования.

Отметим, 29−30 апреля в Киргизии проходит совещание глав оборонных ведомств стран — участниц ШОС, а также заседание совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности.