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Си Цзиньпин: Стремление народа к правде и развитию избрало марксизм в Китае

Политика

Китайский лидер выступил на конференции по случаю столетия Движения 4 мая

Пекин, 30 апреля 2019, 08:58 — REGNUM  Председатель КНР Си Цзиньпин указал на важность роли марксизма и руководства Компартии Китая в стремлении китайской нации к правде и прогрессу, сообщает 30 апреля газета «Жэньминь жабао».

История доказала, что стремление к правде и прогрессу китайского народа и нации стало неумолимым с того момента, как страна приняла идеологию марксизма под руководством Компартии Китая во время великого пробуждения китайского народа и нации, заявил Си.

Будучи генеральным секретарем Компартии Китая и председателем Центрального военного совета страны, Си Цзиньпин сделал соответствующие заявления во время собрания по случаю столетия Движения 4 мая в Пекине.

Он также добавил, что, переживая происходящее в стране вместе с Движением 4 мая, все больше и больше китайских пионеров собирались под знаменами марксизма, чтобы затем основать в 1921 году Компартию Китая и открыть новую страницу в истории Китая.

Напомним, что Движение 4 мая представляло собой антиимпериалистическое движение, созданное в период с мая по июнь 1919 года. Его члены и организаторы были вдохновлены Великой Октябрьской социалистической революцией в России.

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Политика Китая
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