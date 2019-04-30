Вашингтон, США, , 08:52 — REGNUM

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен ужесточить систему предоставления убежища мигрантам, сообщает пресс-служба Белого дома.

Поток мигрантов Иван Шилов © ИА REGNUM

«Трамп подписал меморандум для обеспечения доступа к убежищу законным лицам, которые ищут убежища, при этом более эффективно отслеживать и высылать нелегальных мигрантов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди мер — незамедлительный отзыв разрешения на работу иностранным гражданам, получившим распоряжение об окончательной высылке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что на границу США с Мексикой будут направлены еще 300 военнослужащих. Среди них будет 100 поваров, которые будут раздавать еду мигрантам, скопившимся у границы с Соединенными Штатами.

Читайте также: Мексика заявила об обеспокоенности ситуацией на границе с США