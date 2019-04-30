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Байден назвал Трампа единственным президентом, представляющим не всю страну

Политика

А такие, как сам Байден, никогда страну не подводили

Питтсбург, США, 30 апреля 2019, 08:27 — REGNUM  Бывший вице-президент и кандидат в президенты США Джо Байден обрушился с едкой критикой на главу Белого дома Дональда Трампа. Выступая на агитационном митинге в Питтсбурге 29 апреля, Байден обвинил Трампа в представлении только своей базы сторонников. Видеозапись выступления распространили в сети многие американские телеканалы.

«Итак, люди, откровенно говоря, единственное, что стоит на нашем пути, — это наша сломанная политическая система, которая преднамеренно подрывается нашим президентом. Дональд Трамп — единственный президент, который решил не представлять всю страну», — сказал Байден.

По его словам, у Трампа есть своя база, которой он и озабочен, а США «нужен президент, который работает на всех американцев». В этом смысле Байден настроен оптимистично: он полагает, что когда обычным американцам вроде него дается шанс, они совершают экстраординарные поступки. Такие люди, убежден Байден, никогда не подводили страну.

«И вторая причина, по которой я оптимистичен, это то, что я знаю, что мы в лучшем положении, чем любая нация в мире, чтобы владеть XXI веком», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам проведенного среди демократических избирателей опроса, Байден является на данный момент лидером среди прочих кандидатов от Демпартии. В то же время отрыв его от Берни Сандерса невелик: 17% против 11%.

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Внутренняя политика и политическая борьба в США
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