Первый низкообогащенный уран поступит в Казахстан в 2019 году — МАГАТЭ

Вашингтон, , 08:20 — REGNUM Первая партия низкообогащённого урана поступит в банк Казахстана в 2019 году. Об этом заявил председатель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Корнел Ферута, сообщили в ООН.

29 апреля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке стартовала третья сессия подготовительного комитета конференции 2020 по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.

Ферута сказал, что работа по созданию банка низкообогащенного урана МАГАТЭ в Казахстане продолжается. Отмечается, что банк создан для хранения запасов урана, который будет использоваться только в случае кризисной ситуации на мировом рынке урана.

Напомним, церемония открытия банка низкообогащенного урана в Казахстане состоялась 29 августа 2017 года. Банк был открыт на территории Ульбинского металлургического завода в Усть-Каменогорске.

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