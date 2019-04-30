Премьер-министр Франции обнародовал план будущих реформ

Париж, , 08:08 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил итоги правительственного совещания вечером 29 апреля, организованного с целью определения повестки дня для осуществления реформ, объявленных президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает BFM TV.

Премьер-министр страны обнародовал план будущих мер, представленных президентом в ответ на кризис, связанный с протестами «желтых жилетов».

Эдуард Филипп заявил, что правительство начнет с упразднения элитарного государственного учреждения в сфере высшего образования Национальной школы администрации Франции. Через 6 месяцев правительству Франции должны будут представить предложения по этому вопросу.

Глава правительства также заявил, что начнет в понедельник, 6 мая, «национально-территориальную мобилизацию для обеспечения занятости и экологических преобразований».

Издание отмечает, что в июне правительство планирует провести конференцию по страхованию от безработицы и климату. В июле, по словам премьера, государство займется конституционной реформой, законопроектом о биоэтике и пенсиями.

«Вопрос о борьбе с налоговым мошенничеством будет поднят в течение октября 2019 года. Мы попросим Счетную палату внести конкретные предложения», — объявил Эдуард Филипп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп пообещал «действовать быстро» в отношении мер, объявленных Эммануэлем Макроном 25 апреля.

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