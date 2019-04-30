Горбачёв указал на срочную необходимость диалога между США и Россией

Вашингтон, , 07:53 — REGNUM Диалог между США и Россией по вопросам стратегической стабильности следует возобновить безотлагательно, потому что ядерное сдерживание не защищает мир, а подвергает его опасности. Такое мнение в статье, опубликованной в газете The Wall Street Journal, высказал бывший президент СССР Михаил Горбачёв.

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Трамп захотел заключить ядерное соглашение с Россией и Китаем

Горбачёв отметил, что Москва и Вашингтон находятся на перепутье, и сейчас важно «остановиться и подумать».

«Ветераны Холодной войны уже говорили. Сейчас пришло время действовать лидерам наших стран», — считает бывший президент СССР.

Он также привел слова бывшего госсекретаря США Джорджа Шульца, экс-министра обороны США Уильяма Перри и бывшего американского сенатора Сэмюэля Нанна, которые заявляли, что сдерживание не может уберечь мир от ядерного терроризма или ошибки, особенно в условиях отсутствия между Вашингтоном и Москвой устойчивого и значимого диалога.

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«Я согласен с ними о срочной необходимости стратегического диалога между США и Россией, — сказал Горбачёв. — Ядерное оружие может быть задействовано из-за технических неполадок, человеческого фактора или компьютерной ошибки. Последнее беспокоит меня больше всего».

Он также сравнил ядерное оружие с висящим на стене ружьём в пьесе, которую написал и поставил неизвестный человек, и чьи намерения никому не известны.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля президент США Дональд Трамп заявил о том, что Соединённые Штаты должны избавиться от ядерных вооружений. При этом он отметил, что сделать это нужно вместе с Россией и Китаем.

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Ранее стало известно о намерении американского лидера разработать проект соглашения по сокращению ядерного вооружения, в котором могли бы принять участие Россия и Китай. Трамп считает, что контроль над ядерным оружием должен осуществляться при активном участии этих держав. При этом контроль должен происходить над всеми видами ядерных вооружений, ракет-носителей и боеголовок.

Добавим, за несколько месяце до этого заявления США решили в одностороннем порядке выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией. Причины — якобы нарушения его условий со стороны Москвы. 2 февраля 2019 года глава Белого дома объявил, что Вашингтон начинает процедуру выхода из договора, завершить которую планируется в августе 2019 года. До этого срока США будут соблюдать свои обязательства в рамках ДРМСД.

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