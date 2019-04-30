В центре Лиона запретили проводить демонстрации 1 мая

Лион, Франция, 30 апреля 2019, 07:29 — REGNUM Префектура департамента Рона приняла указ о запрете демонстраций в центре французского Лиона 1 мая, сообщает Le Figaro.
«В течение нескольких недель субботние демонстрации в центре Лиона приводят к нападению на людей и имущество, особенно на магазины и уличную мебель», — говорится в заявлении префектуры Рона, опубликованном 29 апреля.
Известно, что 1 мая с 11:00 до 20:00 на главной торговой улице города будет запрещено проводить демонстрации.
Парад 1 мая, организованный по призыву Всеобщей конфедерации труда и ряда других профсоюзов во Франции, должен состояться в 10:30.
«Другие призывы к демонстрации были запущены в социальных сетях, чтобы присоединиться к основной процессии», — отметили в префектуре.
В течение нескольких суббот префектура принимала аналогичные приказы, чтобы сдержать протесты «желтых жилетов» вдали от магазинов, где снижение товарооборота в те дни достигло 50%, а в некоторых случаях даже 75%, согласно данным Торгово-промышленной палаты Франции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в префектуре полиции Парижа призвали владельцев магазинов и кафе «закрыть свои двери» 1 мая из-за массовых демонстраций.
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