Метрополии, предложенные Кудриным, «опираются на уже существующий резонанс»

Москва, , 06:55 — REGNUM Предложение главы Счетной палаты России Алексея Кудрина о создании шести метрополий в ключе развития горизонтальных связей между группами крупных городов поднимается не в первый раз, но пока такие инициативы не столько влияют на региональную политику Центра, сколько «опираются на уже существующий резонанс вокруг крупных инфраструктурных проектов». Об этом корреспондент ИА REGNUM заявил ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

Читайте также: Кудрин назвал шесть метрополий России с наивысшим потенциалом

Напомним, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета законодателей РФ заявил, что нужно увеличивать горизонтальные связи субъектов Федерации и назвал ряд метрополий с большим потенциалом. В список, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, попали Екатеринбург, который необходимо, на его взгляд, связать скоростной дорогой с Тюменью и Челябинском, далее шла сибирская метрополия из Томска, Новосибирска, Барнаула и Новокузнецка. Третьей должна стать агломерация Казани, Самары, Тольятти и Ульяновска, а четвертой — метрополия Ростова-на-Дону, Краснодара и Ставрополя.

«Предыдущие председатели Счетной палаты РФ, Татьяна Голикова и Сергей Степашин, проводили весьма резонансные проверки регионов. Протестные группы на местах и представители оппозиции часто ссылались на результаты таких аудиторских проверок. Алексей Кудрин в своих публичных заявлениях чаще обращается к федеральной проблематике. Даже поднятая им 20 декабря 2018 года тема сквозного контроля за реализацией национальных проектов, предполагающая взаимодействие с контрольно-счетными органами субъектов РФ — апелляция, прежде всего, к федеральной повестке (недаром незадолго до этого организовать «всероссийский партийный контроль» за реализацией нацпроектов было предложено на съезде «Единой России»)», — сказал Нейжмаков.

По мнению эксперта, предложение Алексея Кудрина о создании метрополий вышло в федеральное медиа-пространство, потому что среди городов, названных им в качестве основы для строительства системы горизонтальных связей, было несколько региональных столиц, чаще других привлекающих внимание общенациональных СМИ.

«Прежде всего, это Екатеринбург, где базируется ряд изданий с федеральной аудиторией — недаром именно идея «уральской метрополии», насколько можно судить, получила наибольший медийный резонанс», — добавил Михаил Нейжмаков.

«Тема развития горизонтальных связей между группами крупных городов поднимается Алексеем Кудриным не в первый раз (можно вспомнить хотя бы их дискуссию с Сергеем Собяниным в рамках Общероссийского гражданского форума в ноябре 2017 года). Тем не менее, пока такие инициативы не столько влияют на региональную политику Центра, сколько опираются на уже существующий резонанс вокруг крупных инфраструктурных проектов. Не будем забывать про по-прежнему широко обсуждаемый проект ВСМ Екатеринбург-Челябинск или недавнюю реплику вице-премьера РФ Максима Акимова, что проект ВСМ Москва-Казань «не закрыт».

Интересно, что среди всех городов, названных главой Счетной палатой РФ в связи с идеей о метрополиях, только два входят в состав одного субъекта РФ — это Самара и Тольятти. Обсуждение инфраструктурных проектов, связывающих эти два города, продолжается довольно давно, и в нынешнем году вновь активизировалось. Скажем, 12 апреля 2019 года этот вопрос поднимался на встрече губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с начальником Куйбышевской железной дороги Рашидом Сайбаталовым, а в конце месяца минтранс региона объявил о запуске опроса по поводу проекта организации скоростного железнодорожного сообщения Новокуйбышевск-Самара-аэропорт Курумоч-Тольятти. Еще в своем послании к депутатам губернской думы и жителям региона от 10 апреля 2018 года Дмитрий Азаров (тогда еще врио самарского губернатора) отмечал, что в перспективе эту железнодорожную трассу предлагается «продлить до Димитровграда и Ульяновска, а затем и до Казани», что в итоге «создаст предпосылки и для развития межрегиональной агломерации», — резюмировал аналитик.