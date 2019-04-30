Кто из кандидатов от партии власти пойдёт на выборы главы Оренбуржья?

Оренбург, , 06:58 — REGNUM В Оренбургской области региональное отделение «Единой России» назвало трёх кандидатов, которые примут участие в предварительном голосовании. По его результатам партия выдвинет победителя в качестве кандидата на губернаторские выборы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном отделении «Единой России»

В праймериз будут участвовать временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер, начальник Оренбургского президентского кадетского училища Татьяна Машковская, а также секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ленинского района Оренбурга, директор Управления федеральной почтовой связи Оренбургской области Роман Цуканов.

Встречи кандидатов состоятся 14 мая в Бузулуке, 21 мая в Оренбурге и 28 мая в Орске. Как ранее сообщало ИА REGNUM, финалом праймериз станет парконференция (1 июня), где делегаты путём тайного голосования определят кандидата на должность губернатора Оренбургской области.

Оренбургские эксперты отмечают, что имя Паслера в списке кандидатов праймериз не стало неожиданностью. Согласно прогнозам, именно он одержит победу и станет выдвиженцем от партии власти.

Напомним, в единый день голосования, 8 сентября 2019 года, в Оренбуржье пройдут выборы губернатора. На сегодняшний день единственной партией, которая официально заявила о выдвижении кандидата и назвала его имя, стала КПРФ. От партии за пост главы региона поборется первый секретарь обкома КПРФ, депутат Заксобрания Максим Амелин.

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