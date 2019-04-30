Вторник, 30 Апреля 2019 года
08:27:16 МСК

Bloomberg: США решили поддержать научно-техническое развитие КНР?

Политика

Хотя детали всё ещё неясны, однако с уверенностью можно сказать одно: ограничения будут применяться не только в отношении оборудования или программного обеспечения, поставляемого за границу, но и в отношении людей и идей

3
Bloomberg: США решили поддержать научно-техническое развитие КНР?
Иван Шилов © ИА REGNUM
Китай и США

Максим Исаев, 30 апреля 2019, 08:25 — REGNUM  

Продолжающееся научно-техническое развитие Китая в таких областях, как искусственный интеллект, очень беспокоит Соединённые Штаты. Однако попытки США замедлить технологическое развитие Китая могут только осложнить ситуацию, пишет Анжани Триведи в статье для издания Bloomberg.

Читайте также: Project Syndicate: КНР воплощает в жизнь то, о чём другие только мечтают

В политических кругах США подозрение в отношении Китая начинает напоминать антикоммунистический период «Красной угрозы». Университеты США начинают более пристально присматриваться к предложениям о сотрудничестве, поступающим из Китая. В ряде случаев они уже отказались от сотрудничества. Продолжительность действия визы для китайских аспирантов, которые работают в таких областях, как робототехника и передовые производственные технологии, сократили с пяти до одного года.

На прошлой неделе онкологический центр имени М. Д. Андерсона в Хьюстоне выгнал на улицу трёх высокопоставленных исследователей китайского происхождения после того, как в Национальном институте здравоохранения США заявили, что они потенциально могли нарушить правила, запрещающие разглашение конфиденциальной информации. В течение последних нескольких месяцев ряд технологических компаний выдвинули против своих сотрудников обвинения в краже коммерческой тайны.

2
Промышленный шпионаж
Промышленный шпионаж

После того как президент США Дональд Трамп подписал Закон о реформе экспортного контроля в 2018 году, Вашингтон стал придерживаться новой политики ограничений в отношении китайских инвестиций в американские высокотехнологичные компании. Представители бюро промышленности и безопасности министерства торговли США в течение нескольких месяцев будут проводить семинары, чтобы объяснить компаниям, как им следует соблюдать более жёсткие ограничения.

Хотя детали всё ещё неясны, однако с уверенностью можно сказать одно: ограничения будут применяться не только в отношении оборудования или программного обеспечения, поставляемого за границу, но и в отношении людей и идей. Среди прочего это означает, что американские технологические компании не смогут задействовать китайских исследователей в ряде областей, включая искусственный интеллект (ИИ). Следовательно, научно-исследовательское сотрудничество, которое привело к значительным достижениям в области ИИ, теперь может оказаться невозможным.

Подобная политика может принести пользу КНР. Пекин в течение многих лет пытался привлечь талантливых исследователей. Китай ввёл щедрые льготы для граждан, которые прошли обучение за рубежом, а затем вернулись обратно в Китай. Однако все усилия Китая, направленные на то, чтобы привлечь талантливых исследователей, привели к неоднозначному результату. Опасения в отношении тотального контроля, а также желание жить и работать с лучшими умами в мире побудили многих китайских исследователей остаться в США.

Если будут введены новые меры контроля, то китайские учёные и инженеры могут столкнуться с серьёзными трудностями. Их возможности трудоустройства будут ограничены, а ужесточение визового контроля может вынудить многие американские компании и университеты отказаться от сотрудничества с высококвалифицированными китайскими специалистами.

Некоторые китайские исследователи могут уехать в ЕС или такие страны, как Израиль или Индия, которые имеют развитые высокотехнологичные отрасли. Однако большинство исследователей, скорее всего, вернутся обратно в Китай.

3
Национальная библиотека Китая
Национальная библиотека Китая

Читайте также: Project Syndicate: Азия — это новый фронт глобальной войны с терроризмом

США могут лишить себя талантливых исследователей и подорвать свой исследовательский потенциал. Сотрудничество между китайскими и европейскими исследователями, несомненно, будет расширяться. Неспособность Вашингтона убедить своих союзников отказаться от технологий компании Huawei продемонстрировала пределы его влияния. Приток новых талантливых учёных может позволить КНР добиться значительных успехов в таких областях, как искусственный интеллект и автономные транспортные средства.

Контроль за экспортом, включая техническую информацию, существует примерно с 1940-х годов. В 1980-х годах администрация бывшего президента США Рональда Рейгана также установила ограничения в сфере научно-технического сотрудничества, опасаясь того, что СССР может попытаться украсть американские технологии. Университеты были вынуждены закрыть свои двери для иностранцев. Однако ограничения не позволили замедлить процесс передачи технологий и идей. США сами себя ослепили, упустив из виду растущие технологические возможности своих конкурентов. Возможно, Вашингтону следовало бы более подробно изучить историю, прежде чем вновь изолировать себя.

regnum author Максим Исаев
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить