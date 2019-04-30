Bloomberg: США решили поддержать научно-техническое развитие КНР?

Максим Исаев, , 08:25 — REGNUM

Продолжающееся научно-техническое развитие Китая в таких областях, как искусственный интеллект, очень беспокоит Соединённые Штаты. Однако попытки США замедлить технологическое развитие Китая могут только осложнить ситуацию, пишет Анжани Триведи в статье для издания Bloomberg.

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В политических кругах США подозрение в отношении Китая начинает напоминать антикоммунистический период «Красной угрозы». Университеты США начинают более пристально присматриваться к предложениям о сотрудничестве, поступающим из Китая. В ряде случаев они уже отказались от сотрудничества. Продолжительность действия визы для китайских аспирантов, которые работают в таких областях, как робототехника и передовые производственные технологии, сократили с пяти до одного года.

На прошлой неделе онкологический центр имени М. Д. Андерсона в Хьюстоне выгнал на улицу трёх высокопоставленных исследователей китайского происхождения после того, как в Национальном институте здравоохранения США заявили, что они потенциально могли нарушить правила, запрещающие разглашение конфиденциальной информации. В течение последних нескольких месяцев ряд технологических компаний выдвинули против своих сотрудников обвинения в краже коммерческой тайны.

После того как президент США Дональд Трамп подписал Закон о реформе экспортного контроля в 2018 году, Вашингтон стал придерживаться новой политики ограничений в отношении китайских инвестиций в американские высокотехнологичные компании. Представители бюро промышленности и безопасности министерства торговли США в течение нескольких месяцев будут проводить семинары, чтобы объяснить компаниям, как им следует соблюдать более жёсткие ограничения.

Хотя детали всё ещё неясны, однако с уверенностью можно сказать одно: ограничения будут применяться не только в отношении оборудования или программного обеспечения, поставляемого за границу, но и в отношении людей и идей. Среди прочего это означает, что американские технологические компании не смогут задействовать китайских исследователей в ряде областей, включая искусственный интеллект (ИИ). Следовательно, научно-исследовательское сотрудничество, которое привело к значительным достижениям в области ИИ, теперь может оказаться невозможным.

Подобная политика может принести пользу КНР. Пекин в течение многих лет пытался привлечь талантливых исследователей. Китай ввёл щедрые льготы для граждан, которые прошли обучение за рубежом, а затем вернулись обратно в Китай. Однако все усилия Китая, направленные на то, чтобы привлечь талантливых исследователей, привели к неоднозначному результату. Опасения в отношении тотального контроля, а также желание жить и работать с лучшими умами в мире побудили многих китайских исследователей остаться в США.

Если будут введены новые меры контроля, то китайские учёные и инженеры могут столкнуться с серьёзными трудностями. Их возможности трудоустройства будут ограничены, а ужесточение визового контроля может вынудить многие американские компании и университеты отказаться от сотрудничества с высококвалифицированными китайскими специалистами.

Некоторые китайские исследователи могут уехать в ЕС или такие страны, как Израиль или Индия, которые имеют развитые высокотехнологичные отрасли. Однако большинство исследователей, скорее всего, вернутся обратно в Китай.

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США могут лишить себя талантливых исследователей и подорвать свой исследовательский потенциал. Сотрудничество между китайскими и европейскими исследователями, несомненно, будет расширяться. Неспособность Вашингтона убедить своих союзников отказаться от технологий компании Huawei продемонстрировала пределы его влияния. Приток новых талантливых учёных может позволить КНР добиться значительных успехов в таких областях, как искусственный интеллект и автономные транспортные средства.

Контроль за экспортом, включая техническую информацию, существует примерно с 1940-х годов. В 1980-х годах администрация бывшего президента США Рональда Рейгана также установила ограничения в сфере научно-технического сотрудничества, опасаясь того, что СССР может попытаться украсть американские технологии. Университеты были вынуждены закрыть свои двери для иностранцев. Однако ограничения не позволили замедлить процесс передачи технологий и идей. США сами себя ослепили, упустив из виду растущие технологические возможности своих конкурентов. Возможно, Вашингтону следовало бы более подробно изучить историю, прежде чем вновь изолировать себя.